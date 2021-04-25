بريطانيا تعلن تطعيم اكثر من نصف سكان البلاد بلقاح كورونا

وقالت الحكومة البريطانية إن 12071810 شخصا تم تطعيمهم بشكل كامل بعد تلقيهم الجرعة الثانية، فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين أخذوا الجرعة الأولى 33508590 شخصا، أي أكثر من نصف سكان بريطانيا.وتم إعطاء ما مجموعه 38189536 جرعة ضد كوفيد-19 في إنجلترا بين 8 ديسمبر و23 أبريل، وفقا لبيانات هيئة الخدمات الصحة الوطنية في إنجلترا، بما في ذلك الجرعتين الأولى والثانية، بارتفاع قدره 501800 جرعة عن اليوم السابق.وعلى الصعيد الوطني، أظهرت البيانات الحكومية إعطاء 45580400 جرعة حتى 23 أبريل، منها 33508590 جرعة أولى، بزيادة 119953 عن اليوم السابق، فيما بلغ عدد الجرعات الثانية 12071810 بزيادة 448139 جرعة عن اليوم السابق.وحذر الخبراء من أنه على الرغم من التقدم في طرح اللقاحات، فإن بريطانيا "لم تخرج من دائرة الخطر بعد" وسط مخاوف بشأن المتغيرات الجديدة، لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في جنوب إفريقيا والبرازيل والهند والموجة الثالثة من الوباء في القارة الأوروبية.ولإعادة الحياة إلى طبيعتها، تسابق دول مثل بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الزمن لطرح لقاحات ضد فيروس كورونا.