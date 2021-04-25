الداخلية تستبعد فرضية الشبهة الجنائية بحريق ابن الخطيب

وقال اللواء معن في تصريح تابعته السومرية نيوز، أن "رئيس الوزارء وجه بشكل واضح بالاسراع بنتائج التحقيق وما يتمخض عنه لمحاسبة المقصرين"، مشيرا الى ان "زيارات الدفاع المدني مستمرة للتأكد من مكامن الخلل في الاجراءات المتعلقة بمتطلبات السلامة ومنظومات الاطفاء".واستبعد معن "وجود شبهة جنائية للحادث"، مؤكدا "ضرورة عدم استباق احداث التحقيقات".ووجَّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم على خلفية الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب، كما وجَّه بإعلان الحداد على ارواح ضحايا المستشفى.كما دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى عقد جلسة يوم غد بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب.