المالية تدعو جميع وحدات انفاق الوزارات لتسلم تعليمات تنفيذ موازنة 2021

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "ندعو جميع وحدات انفاق الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة الحضور الى وزارة المالية / دائرة الموازنة يوم الاثنين الموافق 26/ 4/ 2021 لغرض تسلُّم تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2021 وتعليمات تنفيذ الموازنة التخطيطية للقطاع العام والهيئات والشركات الممولة ذاتياً".وتابع أن "ذلك جاء بعد تشريع ونشر قانون رقم 23 لسنة 2021 الموازنة العامة الاتحادية للدولة لجمهورية العراق للسنة المالية 2021 في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بالعدد 4625 في 12 نيسان 2021 ".واضافت الوزارة في بيانها أنه "تمَّ الانتهاء من تعليمات الموازنة الاتحادية لعام 2021 بعد اجراء التدقيق النهائي من قبل وزارتي المالية والتخطيط"، لافتةً إلى أن "الطعون في الموازنة لن تؤخر تنفيذها".