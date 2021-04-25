الصحة تعلن توزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي 2019 /2020

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، تلقت، أنه “استناداً الى توجيهات وزير الصحة والبيئة حسن محمد عباس التميمي، وبمتابعة واشراف مدير عام دائرة التخطيط وتنمية الموارد الدكتور زامل العريبي تم إكمال توزيعات الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2019 – 2020 من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000".وأضاف البيان أن "القوائم سيتم إرسالها إلى مجلس الخدمة الاتحادية لغرض المصادقة على التعيين".