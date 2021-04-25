كلوب: لا يمكنني أن أصنع المعجزات لعلاج مشكلة ليفربول

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن كلوب قوله اليوم الأحد: "الوضع حرج للغاية، لأننا ندرك أن اللوم يقع علينا وحدنا".وأضاف: "لكن الأمر لا يتعلق بالمعجزات، التي إذا طبقتها ستقول حينها حسنا كل الأمور أصبحت على ما يرام مجددا، لا، عليك أن تعمل من أجل هذا، وهذا ما سنفعله".وتابع: "الآن أحتاج إلى وقت من أجل الشعور بالإحباط، أحتاج إلى وقت أشعر خلاله بالغضب وعندما ينتهي ذلك سننطلق مجددا، لكن بمثل تلك النتائج لن تقطع خطوات كبرى للأمام".وجاء هدف التعادل لنيوكاسل في الوقت بدل الضائع في اللقاء، الذي انتهى بنتيجة 1/1 أمس السبت، ليلحق ضررا شديدا بمساعي الريدز فى احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال.