الوقف السني يوجه بإقامة صلاة الغائب ترحما على ضحايا مستشفى ابن الخطيب

الوقف السني قال في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "كمبش وجه بإقامة صلاة الغائب في مساجد وجوامع العراق كافة، ترحما على أرواح ضحايا مستشفى ابن الخطيب بعد الحادث الأليم الذي فجع به العراقيون جميعا فجر اليوم"، موضحا ان "صلاة الغائب تقام بعد صلاة العشاء وقبل التراويح".واضاف البيان أن "ديوان الوقف السني وبقلوب حزينة مؤمنة بقضاء الله وقدره يعزي العراقيين عامة وأهل الضحايا على وجه الخصوص، بهذا المصاب الأليم الذي راح ضحيته المرضى المصابون بفايروس كورونا"، داعياً الله عز وجل ان "يرحم الشهداء برحمته الواسعة وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، وللجرحى والمصابين الشفاء العاجل".