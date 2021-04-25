تسجيل حدوث هزة أرضية شمال بنجوين في السليمانية

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 11:02:24 هذا اليوم الاحد بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها 3،6 درجة حيث تبعد 7 كم شمال شرق بنجوين من محافظة السليمانية".وأضاف البيان، انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".ودعا، المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".