بالفيديو: ملاكم يعرض نفسه لكسر "مروع" في الساق مع بداية النزال

اصيب بطل الفنون القتالية المختلطة "UFC" السابق، الأمريكي كريس ويدمان، بشكل بليغ في من واحدة من أسوأ الإصابات في تاريخ منظمة UFC، أثناء نزاله ضد الجامايكي يورايا هول.

وتسبب المقاتل الأمريكي البالغ 36 عاما بكسر في ساقه خلال الثواني الأولى للنزال الذي جرى في مدينة جاكسونفيل بفلوريدا الأمريكية ضمن دورة 246 UFC.



وفي الثانية الـ17 من البداية حاول ويدمان استخدام تقنية الركلة المنخفضة، لضرب الجزء السفلي من جسم خصمه، لكن ساقه تعرضت للكسر قبل أن ينهار وسط هلع الحضور مما حدث.