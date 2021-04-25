الصدر يعلق على حادثة "أبن الخطيب" ويحذر من حرب الانتخابات

حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، من حرب يزج فيها الأبرياء بسبب التنافس على الانتخابات، فيما دعا إلى إقالة وزير الصحة حال ثبت تقصيره بحادثة حريق مستشفى أبن الخطيب في بغداد.

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