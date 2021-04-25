الولايات المتحدة تعرض المساعدة على العراق بعد فاجعة أبن الخطيب

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان نشر على موقع البيت الأبيض، "نعرب عن حزننا لضحايا الحريق الذي أدى إلى وقوع وفيات وأسفر أيضا عن إصابة 110 أشخاص على الأقل".وتابع: "إننا على تواصل مع المسؤولين العراقيين وعرضنا عليهم المساعدة"، مشيرا الى أن "شراكتنا الاستراتيجية مع العراق تمثل بالدرجة الأولى شراكة بين الشعبين، ونستعد لدعم حكومة العراق وشعبها في هذه اللحظة المأساوية".وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت استشهاد 82 شخصاً وإصابة 110 بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد.