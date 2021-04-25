حصيلة وفيات كورونا تتراجع في إيطاليا

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأحد عن تسجيلها 217 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 322 وفاة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة وفيات في البلاد منذ السابع من مارس الماضي.ورصدت السلطات الصحية الإيطالية خلال اليوم الأخير 13158 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 13817 إصابة في اليوم السابق)، فيما تماثل 13176 مريضا للشفاء.وسجلت في إيطاليا إجمالا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و962674 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 119238 حالة وفاة (أي ثاني أكبر حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا) و461212 حالة نشطة.