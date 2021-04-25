وزير الخارجية يوجه بفتح سجل التعازي جراء حادث أبن الخطيب

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمدالصَحّاف في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين وجّه بفتح سجل الكتروني لتلقي التعازي في مقرّ الوزارة، من قبل البعثات الأجنبيّة والعربيّة والمنظمات الدوليّة المقيمة في العراق، وجميع سفارات وقنصليات العراق في العالم، جرّاء الحادث المُفجِع الذي وقع بمستشفى ابن الخطيب في بغداد".ومساء أمس السبت، وقع حادث حريق في مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى جائحة كورونا في العاصمة بغداد، أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بين شهيد وجريح.