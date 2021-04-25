اندلاع حريق داخل "مول" في كركوك

أفاد مصدر أمني، الاحد، باندلاع حريق داخل "مول" في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنالك معلومة اولية عن اندلاع حادث حريق داخل احد المولات في كركوك"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.