خلال 24 ساعة.. إيران تسجل نحو 20 ألف إصابة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية اليوم، إنه "منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 19165 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليونين و396 ألفا و204 إصابات مؤكدة".واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3019 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، مؤكدة "تعافي مليون و877 ألفا و517 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن".واضافت أن "5206 أشخاص من المصابين بفروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة"، مشيرة الى "تسجيل 454 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 69574 حالة وفاة".