حزب الله يعزي العراق حكومة وشعباً بفاجعة مستشفى ابن الخطيب

وقال البيان الذي تلقته "السومرية نيوز" يتقدم حزب الله من الشعب العراقي العزيز بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة بالفاجعة ‏الأليمة التي أصابته اثر حادثة الحريق التي وقعت في مستشفى ابن الخطيب جنوب بغداد، ‏ويخص بالتعزية أهالي الشهداء ويسأل الله ان يمن عليهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح ‏جنانه، كما يسأله تعالى ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل‎.‎واضاف ان حزب الله إذ يجدد وقوفه إلى جانب الاخوة العراقيين الاعزاء، يعتقد أن الشعب العراقي ‏وحكومته وقواه الحية قادر على تجاوز هذه المحنة كما تجاوز سواها من المحن في السنوات ‏الأخيرة، داعيا للجميع بالصبر والسداد والعمل على لملمة الجراح ومعالجة آثار هذه المحنة ‏وتخفيف آلامها، وأن تكون هذه المناسبة فرصة للعمل على وحدة العراقيين جميعا والنجاح ‏في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر فيها العراق العزيز‎ .‎