القبض على متهمة سرقت 80 ألف دولار من منزل اقربائها في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرادة، القت القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره 80 الف دولار من زوج شقيقتها أثناء تواجدها داخل داره في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد".واضاف البيان، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة 18 مليون دينار عراقي"، لافتة الى "تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتم توقيفه وفق أحكام المادة 295 \ 298 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل" .