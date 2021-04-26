بعد انتهاء المباراة.. حكم يُعيد اللاعبين من غرف الملابس لاستئناف اللعب مجددا (فيديو)

واحتسب حكم المباراة 4 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني، لكنه أنهى المباراة بعد 3 دقائق فقط ، وبعد ذلك قام لاعبو غرناطة بالاعتراض، ليقرر الحكم إعادة لاعبي إشبيلية من غرفة الملابس، للعب الدقيقة المتبقية.وبالفعل، ارتدى لاعبو إشبيلية وغرناطة ملابسهم وأحذيتهم من جديد، وأكملوا دقيقة على أرض الملعب، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء للمرة الثانية، بفوز إشبيلية 2-1.