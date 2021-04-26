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البابا فرنسيس يبدي رغبته واستعداده لزيارة كوريا الشمالية

دوليات

2021-04-26 | 04:00
البابا فرنسيس يبدي رغبته واستعداده لزيارة كوريا الشمالية
1,266 مشاهدة

أعرب البابا فرنسيس عن رغبته في زيارة كوريا الشمالية، وعن تعاطفه مع الشعب الكوري الذي انقسم بعد الحرب الكورية، وفق ما نقل عنه الأسقف الكوري الجنوبي لازاروس يو هيونغ-سيك.

وقال الأسقف هيونغ-سيك الذي يترأس أبرشية دايجون لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن البابا أكد خلال اجتماع في الفاتيكان، أنه سيزور كوريا الشمالية إذا اكتملت التحضيرات ذات الصلة، قائلا إن الشعب الكوري عانى ألم الانقسام لسبعين عاما.

وكان البابا قد أبدى رغبته واستعداده لزيارة الشمال من قبل.

وألُقي الضوء على رحلة باباوية إلى بيونغ يانغ في 2018، في ظل أجواء السلام التي أنتجتها ثلاث قمم بين الكوريتين واجتماع تاريخي بين القائد الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

وفي تشرين الاول من العام نفسه، قام الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن باتصال مع البابا وقدم له دعوة شفهية من كيم لزيارة بيونغ يانغ. وقال البابا في ذلك الوقت إنه مستعد لزيارة الشمال إذا أرسلت له بيونغ يانغ دعوة رسمية. بيد أنه لم يتم إحراز أي تقدم منذ انتهاء قمة هانوي بين كيم وترامب في 2019 دون اتفاق.
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