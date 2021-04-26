فوائد مذهلة لعشبة المورينغا... بينها تعزيز المناعة

1. تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين A الذي يساعد على محاربة أمراض القلب.2. تحتوي على الفيتامين C الضروري لمحاربة العدوات المختلفة.3. تعتبر مصدراً مهماً للكالسيوم والبوتاسيوم الذي يساهم في الحد من ارتفاع ضغط الدم.4. تساهم في تعزيز جهاز المناعة والطاقة.5. تحفّز عملية الأيض وتعزز الدورة الدموية.6. تحتوي على الحديد أكثر بـ9 مرات من السبانخ وعلى البوتاسيوم أكثر بـ4 مرات من الموز وعلى الألياف أكثر بـ4 مرات من الشوفان وعلى الفيتامين A أكثر بمرتين من الجزر.ومن أجل الحصول على كل هذه الفوائد، من المهم تناول شاي المورينغا التي تتوافر لهذه الغاية على شكل أوراق مجفّفة أو بودرة. ولهذا يجب وضعها في الماء الساخن وتركها لبعض الوقت ثم تصفية الخلاصة وشربها.