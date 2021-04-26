الموارد المائية: المياه ستكون متوفرة وبنوعية جيدة لمحافظة البصرة

وقالت الوزارة في بيان تلقته السومرية نيوز، تود وزارة الموارد المائية أن تطمئن المستفيدين في كافة محافظات العراق بأن المياه خلال الموسم الصيفي الحالي ستكون متوفرة وبنوعية جيدة،وأن الوزارة مستمرة حالياً بأيصال كمية المياه المتفق عليها من نهر دجلة الى شط العرب عند الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان والتي لم تقل عن ٧٥م٣/ثا وهذه الكمية كافية لأيقاف تقدم المد الملحي لمسافات كبيرة في شط العرب وأن الارتفاع النسبي للأملاح في مياه شط العرب في منطقة سيحان يعود الى النقص في كمية المياه الواردة من نهر الكارونأضافة الى قيام الجانب الأيراني بتصريف مياه البزل الزراعي عند مصب نهر الكارون في شط العرب والذي أعترضت عليه الوزارة لعدة مرات .كما نود الأشارة الى أن الوزارة حالياً تدير تشغيل القناة الأروائية التي تنقل المياه من منطقة كتيبان الى منطقة رأس البيشة في أقصى الجنوب وهذه القناة تضمن تأمين مياه جيدة لكافة مشاريع الأسالة الواقعة عليها ولكافة الأقضية والنواحي أبتداءً من قضاء شط العرب وصولاً الى الفاو وبضمنها ناحية السيبة والتي ستلبي أحتياجات مياه الشرب والبلديات.