مجلس النواب يعقد جلسة تداولية خاصة لمناقشة حريق ابن الخطيب

وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب اقتتح جلسته التداولية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب".وكانت رئاسة مجلس النواب، قد شكلت يوم امس لجنة لتقصي الحقائق، لمعرفة أسباب وقوع حادث مستشفى ابن الخطيب وجمع المعلومات والبيانات لعرضها خلال الجلسة الاستثنائية.وقررت تكليف لجنة الصحة والبيئة بممارسة دورها الرقابي بتقصي الحقائق، لمعرفة أسباب وقوع الحادث والمقصرين، والمباشرة ميدانياً مع الجهات المعنية بجمع البيانات والمعلومات والوقائع وعرضها على أعضاء مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية والمخصصة لمناقشة الحادث".يذكر ان حريق مستشفى ابن الخطيب قد ادى الى مصرع 82 شخصاً واصابة 110 آخرين بحسب بيان لوزارة الداخلية.