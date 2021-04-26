واشنطن تبدي استعدادها لدعم سياسة العراق المالية

وقال المكتب الاعلامي بيان للبنك المركزي العراقي تلقته السومرية نيوز" إن محافظ البنك مصطفى غالب مخيف استقبل السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر.وأضاف البيان أن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن في المجالات النقدية والاقتصادية بما في ذلك التأكيد على اهمية الدعم الفني والتعاون المشترك للنهوض بواقع القطاع المصرفي العراقي.بدوره، اثنى السفير الأمريكي على خطة الاصلاح التي تبنتها ادارة البنك المركزي العراقي تجاه القطاع المصرفي، مبديا استعداد بلاده الى تقديم مختلف انواع الدعم والمساندة للبنك المركزي والقطاع المصرفي في العراق.