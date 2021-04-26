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بالوثيقة.. تقرير الصحة البرلمانية بشان فاجعة أبن الخطيب

سياسة

2021-04-26 | 07:58
بالوثيقة.. تقرير الصحة البرلمانية بشان فاجعة أبن الخطيب
7,919 مشاهدة

حصلت السومرية نيوز، اليوم الاثنين، على تقرير لجنة الصحة والبيئة النيابية بشأن فاجعة حريق مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى جائحة كورونا في بغداد.

وبحسب التقرير، فان اللجنة توصلت إلى نتيجتين أولهما "ان المستشفى قديم ولا يحتوي على منظومة إطفاء حرائق مركزية مع وجود عدد من قناني إطفاء الحرائق والتي تم صيانتها من قبل إدارة المستشفى بتاريخ 18 نيسان 2021، بحسب إدعائهم. مع عدم وجود مراقبة وفحص نظامي من قبل مديرية الدفاع المدني".

والنتيجة الثانية التي توصلت إليها اللجنة، "عدم سيطرة قوات حماية المنشآت وإدارة المستشفى على أعداد المرافقين المتواجدين داخل المستشفى، حيث يتواجد من 3 - 4 مرافقين مع كل مريض بالإضافة إلى عدد آخر من الزائرين. حيث تبين فيما بعد بعض المرافقين باستخدام الهيترات وطهي الطعام داخل الردهات".
 

ومساء السبت الماضي، وقع حادث حريق في مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى جائحة كورونا في العاصمة بغداد، أسفر عن وقوع العشرات من الضحايا بين شهيد وجريح.

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