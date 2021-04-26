Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بينهم عراقيون.. إيطاليا تعلن وصول 112 مهاجراً على متن قاربين
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

اكتشاف فيروس كورونا جديد.. والمصدر ذاته في "قفص الاتهام"

علم وعالم

2021-04-26 | 08:57
اكتشاف فيروس كورونا جديد.. والمصدر ذاته في "قفص الاتهام"
المصدر:
Sky News عربية
1,268 مشاهدة

كشفت باحثة في علم البيئة، مؤخرا، عن فيروس كورونا جديد، يعيش في الخفافيش البريطانية.

ووجدت إيفانا مورفي، الباحثة في جامعة "إيست أنجليا" بإنجلترا، الفيروس، بعد جمع فضلات خفافيش تعرف على أنها من نوع "حدوة الحصان"، في غلوسترشير.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنها تعد المرة الأولى التي يتم فيها العثور على "فيروس ساربيك"، وهو المصطلح الشامل لعدد من الفيروسات، بما في ذلك فيروس "سارس- كوف-2"، في الخفافيش في المملكة المتحدة.

وليس بمقدور الفيروس الجديد المكتشف وهو "RhGH01"، أن يصيب البشر في حالته الراهنة، إلا أن العلماء يحذرون من ملامسة الحيوان.


وأفادت ورق بحث شارك في تأليفها جمعية علم الحيوان في لندن وجامعة "إيست أنجليا" وهيئة الصحة العامة البريطانية، بأن منع انتقال فيروس "سارس- كوف-2" إلى الخفافيش أمر بالغ الأهمية في ظل حملة التطعيم العالمية الحالية ضد الفيروس.

ولم يستبعد الباحثون أن يتحور الفيروس المكتشف بحيث يصبح قادرا على إصابة البشر، داعين إلى عدم الاقتراب منها.

وفي حديث لصحيفة "التايمز"، قالت إيفانا: "مثل كل الحيوانات البرية، إذا تُركت الخفافيش بمفردها فإنها لا تشكل أي تهديد".


تجربة مورفي

وأجرت إيفانا مورفي تجاربها على 53 خفاشا، حيث قامت بجمع برازها في أكياس معقمة، قبل إعادة إطلاق الحيوانات.

وتجنبا لأي تلوث، حرصت إيفانا على ارتداء معدات حماية، وذلك خلال بحثها عن فيروس كوفيد-19.

وتم إرسال العينات للتحليل الفيروسي في مختبر هيئة الصحة العامة في إنجلترا، حيث تم اكتشاف أن أحد الخفافيش كان مصابا بالفيروس الجديد في فضلاته.

وتعليقا على نتائج البحث، قالت ديانا بيل، الأستاذة والخبيرة في الأمراض حيوانية المنشأ في جامعة "إيست أنجليا": "نحتاج إلى تطبيق لوائح صارمة على مستوى العالم لأي شخص يتعامل مع الخفافيش والحيوانات البرية الأخرى، تجنبا لتفشي أي نوع جديد من فيروس كورونا".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:03 | 2021-04-26 14:03
13:33 | 2021-04-26 13:33
13:30 | 2021-04-26 13:30
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الداخلية تعلن الحصيلة النهائية لحريق ابن الخطيب
18.31%
05:26 | 2021-04-25
الداخلية تعلن الحصيلة النهائية لحريق ابن الخطيب
05:26 | 2021-04-25
تعرف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم الاحد
18.23%
03:43 | 2021-04-25
تعرف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم الاحد
03:43 | 2021-04-25
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى &quot;ابن الخطيب&quot;
17.15%
17:24 | 2021-04-24
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب"
17:24 | 2021-04-24
الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بكورونا في العراق
15.91%
08:58 | 2021-04-25
الصحة تعلن الموقف الوبائي الخاص بكورونا في العراق
08:58 | 2021-04-25
بالفيديو.. حريق مستشفى &quot;ابن الخطيب&quot; في بغداد
Play
15.67%
16:45 | 2021-04-24
بالفيديو.. حريق مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد
16:45 | 2021-04-24
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية
14.73%
03:15 | 2021-04-26
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية
03:15 | 2021-04-26
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.