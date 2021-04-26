صالح يتسلم أوراق اعتماد السفير الإماراتي ويدعو لتفعيل اتفاقيات البلدين

وأشار صالح، وفقا لبيان نشرته رئاسة الجمهورية وحصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إلى "العلاقات الثنائية العميقة بين الشعبين الشقيقين، وأهمية العمل لتطويرها في جميع المجالات وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتفق عليها وبما يخدم المصالح المشتركة".وأكّد رئيس الجمهورية، أن "سياسة الانفتاح التي يتبناها العراق تهدف لتعزيز علاقاته مع الجميع من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وإرساء السلام في المنطقة، والعمل على تخفيف حدة التوترات والخلافات وأهمية التلاقي وحسن الحوار من أجل تحقيق ذلك، والانطلاق نحو فرص التنمية والتقدم لكل شعوب المنطقة".من جانبه، أكد السفير الزعابي "دعم القيادة الإماراتية للعراق وشعبه الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره وسيادته، وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة في كل المجالات".