ميسان.. الشرطة تلاحق مرتكبي "الدكة العشائرية" وتطيح بـ9 منهم

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارزها نفذت حملة أمنية مبكرة على المتهمين والمطلوبين وبإشراف قائد شرطة المحافظة العميد (عبد الخضر جاسم) ضمن قاطع مسؤولية شرطة البلدة أسفرت عن اعتقال متهمين بجرائم الإرهاب وما يعرف بـ (الدكة العشائرية)".وأشارت إلى "اعتقال (متهم) وفق قانون مكافحة الإرهاب، و(9) آخرين وفق أحكام القرار رقم 570 لسنة 1982 الخاص بفرض العقوبات لمرتكبي إطلاق العيارات النارية، وحجز عجلات ودراجات نارية مخالفة للأنظمة المرورية وتسليمها الى مواقع الحجز المخصصة".