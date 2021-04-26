حقوق الإنسان تعلن رفع خمس دعاوى قضائية ضد الصحة

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة له عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، إن "مفوضية حقوق الإنسان رفعت خمس دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة قبل شهر حول انتهاكات (لم تذكرها)".وأضاف البياتي، أن "المواطن تحمل مسؤولية حتى إنقاذ أرواح ضحايا الحريق وانتشال الجثث".ويوم السبت الماضي، وقع حادث حريق في مستشفى أبن الخطيب في بغداد والمخصص لمرضى كورونا، أسفر، بحسب إحصائية لوزارة الداخلية، عن استشهاد 82 شخصاً، وإصابة نحو 110 آخرين.