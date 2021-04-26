العراق الأول عربياً.. احصائية حديثة عن كورونا حول العالم

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدةالولايات المتحدة 571537 32059609الهند 189544 16610481البرازيل 386416 14237078فرنسا 102164 5408606روسيا 247374 4753789تركيا 38011 4591416المملكة المتحدة 127419 4403171إيطاليا 118357 3920945إسبانيا 77496‬‬‬ ‭‭ ‭ ‭‭‭3456886‬‬‬ألمانيا 81539 3275587.وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات25 - العراق 15217 1025288‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34‬‬‬‬- الأردن 8563 70042339 - لبنان 7090 51810440 - المغرب 8988 50903741 - الإمارات 1569 50892542 - السعودية 6887 411263.