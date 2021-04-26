الحلبوسي يؤكد لظريف: العراق يتبنى سياسة الانفتاح على محيطه الإقليمي والدولي

وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "الحلبوسي استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون بين البلدين الجارين، فضلا عن بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية".وأشار الحلبوسي إلى أن "العراق يتبنى سياسة الانفتاح وبناء علاقات متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي، ويسعى إلى أن يكون له الدور الإيجابي لتقريب وجهات النظر عن طريق الحوار والمفاوضات، وأن مجلس النواب العراقي يدعم جهود الحكومة في هذا المجال، مؤكدا أن استقرار العراق ينعكس على جيرانه والمنطقة".من جهته، أكد ظريف "رغبة بلاده في التعاون مع العراق في المجالات كافة، والسعي من أجل عراق آمن ومستقر"، ناقلاً تحيات وتعازي الرئيس روحاني ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب إلى رئيس مجلس النواب العراقي.