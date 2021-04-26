"الوباء المقبل".. واشنطن تدعو للاستعداد له

وقالت الوكالة إن هاريس ستلقي ملاحظاتها خلال ندوة افتراضية ستشدد فيها على ضرورة أن تركز الدول جهودها للاستعداد لوباء جديد والخطوات التي يجب اتباعها لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والاستثمار في العلوم والعاملين الصحيين ورفاهية المرأة وزيادة القدرة على تأمين أدوات الوقاية الشخصية واللقاحات.ووفقا لمقتطفات من الخطاب الذي حصلت عليه الوكالة ستشير هاريس إلى أنه "في الوقت الذي يعمل فيه العالم على تجاوز هذا الوباء، نعلم أيضا أنه يجب علينا الاستعداد للوباء التالي.. لقد تم تذكيرنا بأن الوضع الراهن ليس جيدا بما يكفي وأن الابتكار هو الطريق إلى الأمام".