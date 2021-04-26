الكاظمي وظريف يبحثان قيام العراق وإيران بالإيفاء بالتزاماتهما المالية والتعاقدية

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الكاظمي استقبل ظريف، وبحث معه تطور العلاقات الثنائية بين البلدين بالشكل الذي يخدم المصالح المتبادلة، وتعزيز التبادل التجاري بالاتجاهين، كما ناقشا قيام البلدين بالإيفاء بالتزاماتهما المالية والتعاقدية، بالإضافة إلى بحث تعاون البلدين بشأن مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، بناء على التعاون الذي حصل أثناء مواجهة تنظيم داعش الإرهابي ومنع معاودة نشاطه".وأكد الكاظمي، على "أهمية التواصل بين مسؤولي البلدين، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، والتي تتطلب استمرار الحوار وتبادل الأفكار بين دول المنطقة".من جانبه، نقل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تحيات القيادة الإيرانية لرئيس مجلس الوزراء، وأشار ظريف إلى "أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سواء على مستوى العلاقة بين البلدين أو على مستوى الملفات الإقليمية بشكل أوسع، ودور العراق في تبني سياسة الحوار والتهدئة من اجل امن واستقرار وسلام المنطقة".