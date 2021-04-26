خلال العيد.. خلية الأزمة النيابية تتوقع حظراً شاملاً

وقال مقرر اللجنة النائب جواد الموسوي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "من الممكن فرض الحظر الشامل بفترة العيد وستجري بعده مراجعة شاملة لموضوعة الحظر مع تقييم كامل حسب الموقف الوبائي".



وأضاف، أن "هناك إمكانية لتخفيف إجراءات الحظر بعد عطلة العيد"، مؤكداً أن "الحظر ساهم بتقليل عدد الإصابات وكنا متوقعين أن يزداد معدلها لما فوق الـ 10 آلاف يومياً".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في وقت ساب ، فرض حظر شامل للتجوال في شهر رمضان المبارك يومي الجمعة والسبت، مع اعتماد الحظر الجزئي من الساعة 8 مساءً وحتى الخامسة فجراً لبقية أيام الأسبوع.