صحة الكرخ تعلن تفاصيل الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا (جدول)

أعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الاثنين، تفاصيل الإصابات والوفيات الجديدة المتعلقة بجائحة كورونا.



وأدناه جدول الإصابات والوفيات وفقاً لدائرة صحة الكرخ: