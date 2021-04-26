الكاظمي: خليجي 25 في بصرتنا علامة من علامات تعافي العراق

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، أن بطولة خليجي 25 في البصرة علامة من علامات تعافي العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر"، إن "خليجي 25 في بصرتنا علامة من علامات تعافي العراق وتصديه لدوره الطبيعي بين الأشقاء والأصدقاء".

‏وأضاف أن "ارض الرافدين تسير بثبات نحو الإستقرار والإنفتاح على الجميع، ارضنا منبع للمحبة والتسامح والترحاب"، مشيراً الى أن "الحكومة ستقدم كل اشكال الدعم لضمان نجاح لقاء الاخوة من الرياضيين الخليجيين في وطنهم العراق".

وصوتت الاتحادات الخليجية، الاثنين، رسمياً على تنظيم خليجي 25 في محافظة البصرة.