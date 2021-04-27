اعلام الصحة: ننفي تسجيل اي اصابة بالفايروس الهندي في البلاد

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في بيان، لم نسجل اي اصابة بهذه السلالة لحد هذه اللحظة لكن كل شئ وارد ومن المعروف ان الفيروس بين فترة واخرى يغير من صيغته اوخارطته الجينية ويتحور وممكن ان تظهر سلالات اكثر شدة بالاعراض".وأضافت أنه "بالتأكيد السفر الى دول موبوءة ممكن ان تجلب سلالات اكثر خطورة من سابقتها وبالتالي الالتزام بالوقاية واخذ اللقاح سيمنع دخول سلالات جديدة اخرى او تفشيها".ونشر أحد اطباء مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار، اليوم الثلاثاء، أن السلالة الهندية المعروفة بضراوتها والتي كثر الحديث عنها مؤخراً قد تكون وصلت العراقوأضاف في منشور على مواقع التواصل أنه "استقبلنا اليوم مريضا مشخّصا بكوڤيد ١٩ بعد ٥ أيام من قدومه من الهند نسبة الأوكسجين لديه (٣٣٪) مع سرعة التدهور (ساعات) لحالتة الصحية فيُرجى الإلتزام وقّاكم الله".