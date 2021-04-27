الرشيد يعتمد "الكفيل" بقروض الوحدات السكنية وامتعاض شعبي ازاء القرار

واوضح المكتب الاعلامي في بيان تلقته السومرية نيوز" انه تم اضافة شرط الكفيل لغير الموظفين وذلك لوجود تلكئ وعدم الالتزام بدفع الاقساط المالية من قبل المستفيدين السابقين.يذكر ان المصرف الغى شرط الكفيل في وقت سابق لمنح القروض الخاصة بشراء المواطنين الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية بغية تسهيل اجراءات الشراء.واثار الشرط الجديد امتعاض المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور صدور القرار داعين الى الغائه وتسهيل سير الاجراءات كونه يمثل عقبة امام المواطنين في الحصول على قروض شراء الوحدات السكنية لاسيما وان التعليمات لا تسمح للموظف الحكومي باجراء كفالة لاكثر من شخص مما سياخر ترويج معاملات المواطنين بسبب البحث عن موظف للكفالة.فيما استغرب اخرون من هذه الخطوة ووصفوها بالقيد الجديد امام حل مشكلة السكن في العاصمة بغداد على خلفية اعتماد شرط الكفيل الضامن في وقت تكون الوحدة السكنية محجوزة بالاساس لحين تسديد المبلغ كاملا الى الدولة.