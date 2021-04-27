الشرطة الاتحادية تعثر على كدس للأعتدة في كركوك

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، تمكنت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية من تنفيذ عملية أمنية في منطقة "السلام " بقضاء الحويجة في محافظة كركوك ، أسفرت عن العثور على كدس عتاد يحتوي (3سبطانة سلاح 14.5،وسبطانتين سلاح 12.7،و7 عبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن قنينة سعة واحد لتر، و13 قنبرة هاون 60 ملم، و16 صاروخ SPG9،و 3صاروخ ستريلا، و3صمام قنبرة هاون 60 ملم، وصاروخين قاذفة RBG7،وسبطانة هاون 82ملم، و6قذيفة مدفع نمساوي)".واضاف البيان انه "في سياق ذاته نفذت قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية عملية تفتيش في ناحية"العباسي"في محافظة كركوك، تم خلالها العثور على( 4 صاروخ SPG9، وصاروخين قاذفة RBG7، وقنبرة هاون 60 ملم)، تم ضبط جميع المواد والتعامل معها أصولياً".