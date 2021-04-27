بالصور: فيفي عبدو تحتفل بعيد ميلادها... وهذه آخر تطورات حالتها الصحية

طمأنت الفنانة المصرية فيفي عبده المتابعين على تحسن وضعها الصحي، وعودتها الى منزلها من المستشفى، بعد إجرائها عملية في ظهرها، نتيجة خطأ طبي، بحسب ما أوردت مواقع اخبارية.



وكشفت فيفي أنه بعد عودتها الى المنزل تفاجأت بإحتفال عائلتها بعيد ميلادها، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لقالب حلوى كبير، وعلّقت: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".

وكانت قد احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بعيد ميلاد الفَنّانة فيفي عبده في المستشفى خلال زيارتها لها إثر إصابتها بأزمة صحية انتقلت على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وفي مقطع فيديو جديد نشرته الإعلامية بوسي شلبي، ظَهَرَت من خلاله فيفي عبده وهي داخل غرفتها في أحد المستشفيات لتُطَمئِن جُمهورها على استقرار حالتها الصحية، لتعود بعدها الى منزلها وعائلتها.

يذكر أن يوم الاثنين 26 نيسان صادف عيد ميلاد الفنانة فيفي عبدو.