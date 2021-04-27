نائب يدعو لجنة اعمار الموصل لانهاء معاناة اهالي ناحية ربيعة

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "مكتب اللجنة العليا لإعادة إعمار الموصل والمشكل من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تم افتتاحه قبل أيام"، مبينا انه "وبحسب رؤيتنا فان من أولويات عمل اللجنة هو ايصال الماء الصالح للشرب الى ناحية ربيعة والتي يصل تعداد سكانها الى اكثر من 200 الف نسمة وأكثر من 90 قرية من خلال استكمال مشروع ماء ربيعة الكبير لإنهاء معاناة أبنائها".واضاف الشمري، ان "اللجنة التي عملت بكفاءة ونزاهة وبضمير حي بعيدا عن الضغوطات السياسية ستنجح في إعادة اعمار مدينة الموصل بشرط ان تكون لديها التخصيصات المالية اللازمة"، مشددا على اننا "كممثلين للمحافظة داخل مجلس النواب سنكون من الداعمين بقوة لجهود اللجنة في عملها بغية تحقيق أفضل النتائج في وقت قياسي وبما يحقق الهدف المنشود من تشكيلها".