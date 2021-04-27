بينها انخفاض درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس للايام المقبلة

أكدت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، انخفاض درجات الحرارة خلال نهاية الاسبوع الجاري.



وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "هنالك انخفاضاً في درجات الحرارة في يومي الخميس والجمعة، ثم تعاود درجات الحرارة في الارتفاع يوم السبت ويستمر الى اليومين المقبلين الاحد والاثنين، أما يوم الثلاثاء فسيشهد انخفاضاً في درجات الحرارة من درجة الى درجتين خاصة في المناطق الوسطى والشمالية".

وأضاف: "اما بخصوص الامطار خلال شهر نيسان الجاري، فقد شهدت بعض المناطق زخات مطر خفيفة ومتفرقة في اغلب المناطق".