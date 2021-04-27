Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في جميع أنحاء العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالصور: أزياء النجمات في حفل الأوسكار 2021... غاب القناع وبريق الماس!

فن وثقافة

2021-04-27 | 08:29
بالصور: أزياء النجمات في حفل الأوسكار 2021... غاب القناع وبريق الماس!
المصدر:
سيدتي
697 مشاهدة

حضر نجوم الأوسكار هذا العام بكامل أناقتهم وسط تدابير احترازية فرضتها جائحة كورونا. إلا أنّ البساطة كانت سمة المهرجان فالبذخ الذي كان يشهده حدث هام كحفل الأوسكار غاب وخفت معه بريق الماس النادر والفساتين الضخمة الاستعراضية باستثناء إطلالات نادرة.

وقبل أن يحين موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021 ، بعثت اللجنة المشرفة على حفل الأوسكار وعلى رأسها المنتج ستيفن سوديربيرغ رسالة واضحة الى المرشحين للجوائز تفيد بوضوح أن الفساتين الرسمية هي موضع ترحيب والكاجوال ممنوع، والقناع مرفوض مع تجديد اللجنة وعدها باتخاذ أقصى تدابير السلامة الصحية للضيوف، فهل التزم النجوم بها؟ الجواب في الإطلالات التي اخترناها من إطلالات النجوم على سجادة الأوسكار الحمراء بدورته الثالثة والتسعين والتي جرت على مسرح دولبي ثياتر كعادتها في كل عام بعد تأخير دام شهراً عن موعدها المقرر.

ريا أبي راشد

 
أطلت الإعلامية ريا من جناح فخم في فندق كورنثيا لندن لتواكب الحفل افتراضياً وقد بدت رائعة بفستان براق أخضر من المصمم العالمي زهير مراد وتزينت بمجوهرات من بولغاري وانتعلت حذاء من كريستيان لوبوتان.
 
جوليانا رانسيك
 
 
زانا راسي
 
 
ارتدت فستاناً اسود تناقض مع شعرها البلاتيني وهو عبارة عن بلوزة من الكورسيه مزود بتنورة منفوخة مزدانة بالتطريز الملون وتزينت بمجوهرات ماسية من كوايات دايموندز وانتعلت حذاء من أكوازورا.

أنجيلا باسيت
 
 
تألقت بفستان أحمر يتميز باكمام درامية وهو من تصميم البيرتا فيريتي.

لافيرن كوكس
 


تألقت بفستان بألوان البنفسج والفوشيا والأسود من كريستيان سيريانو وازدان بالكشاكش المصنوعة من التول وبقصة منفوخة.

ريجينا كينغ
 
تألقت بفستان أزرق باستيل مزدان بتطريز بأحجار براقة وذهبية وقد صممه المدير الإبداعي لدار لويس فويتون خصيصاً للنجمة التي تزينت بمجوهرات ماسية من Forever Mark

فيولا دايفيس
 


تألقت بفستان أبيض يتميز بتقطيع بتقنية اللايزر وهو من تصميم دار الكسندر مكوين.


كاري موليغان
 
المرشحة عن دورها في فيلم Promising Young Women بدت رأئعة بفستانها الذهبي الخالي من الأكمام والمزدان بتنورة منفوخة من دار فالنتينو وقد رفعت شعرها بطريقة شينيون.
 
 
مارلي ماتلن
ارتدت فستاناً من مجموعة "غرين كاربت درسز" التي صممتها دار فيفيان وستوود من ألياف نباتية فشكل الفستان أول فستان نباتي مراعي للبيئة يلبس في هذا الحفل بدورته الثالثة والتسعين.
 
لورا بوزيني
 


ارتدت النجمة فستاناً من الكريب الأسود من تصميم فالنتينو وتزينت بمجوهرات من بولغاري وقد لفتتنا تسريحة شعرها القصيرة.

زندايا
 
حضرت الى حفل الأوسكار مرتدية فستاناً أصفر كناري اللون من دار فالنتينو واسدلت شعرها باسلوب غجري وبدا مكياجها طبيعياً وقد تزينت بعقد ضخم مرصع بالماس.


أيلا فيشر
 
 
تألقت بفستان بقصة واسعة سوداء من دار ديور.وانتعلت حذاء من كريستيان لوبوتان وتزينت بمجوهرات ماسية مرصعة بالأحجار الكريمة.

أماندا سيفريد
 
 
المرشحة عن فيلم Borat بدت في قمة الرقي بفستان أحمر مزدان بكشاكش من التول من تصميم Armani Prive وتميزت بتسريحة ريترو وبمجوهرات ماسية متوهجة.

هالي بيري


ارتدت فستاناً من الموسلين البنفسجي الباستيل من تصميم دار دولتشي اند غابانا

غلين كلوز
 
 
المرشحة عن فيلم Hill Billy Ellegy ظهرت بزي رائع أزرق مطرز بحرفية عالية وحمل توقيع أرماني بريفيه.

النجمة هير
 
أطلت بزي رائع يتمثل بفستان أزرق بنفسجي مزود بكاب مع غطاء مطرز على الرأس من تصميم دانداس وتزينت بحلي من شوبارد.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

للنساء فقط

فن وثقافة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
12:01 | 2021-04-27 12:01
11:59 | 2021-04-27 11:59
11:49 | 2021-04-27 11:49
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الازمة النيابية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن السلالة الهندية
25.9%
04:36 | 2021-04-27
الازمة النيابية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن السلالة الهندية
04:36 | 2021-04-27
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية
22.61%
03:15 | 2021-04-26
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية
03:15 | 2021-04-26
الموقف الوبائي.. حالات الشفاء تفوق الاصابات لليوم الثاني
15.64%
09:09 | 2021-04-26
الموقف الوبائي.. حالات الشفاء تفوق الاصابات لليوم الثاني
09:09 | 2021-04-26
الموقف الوبائي: طفرة جديدة في إصابات ووفيات كورونا
14.54%
09:03 | 2021-04-27
الموقف الوبائي: طفرة جديدة في إصابات ووفيات كورونا
09:03 | 2021-04-27
خلال العيد.. خلية الأزمة النيابية تتوقع حظراً شاملاً
10.93%
13:33 | 2021-04-26
خلال العيد.. خلية الأزمة النيابية تتوقع حظراً شاملاً
13:33 | 2021-04-26
السيد &quot;السيستاني&quot; يوضح طريقة احتساب المسافة الشرعية
10.38%
07:14 | 2021-04-27
السيد "السيستاني" يوضح طريقة احتساب المسافة الشرعية
07:14 | 2021-04-27
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.