الاتحاد الخليجي يؤكد دعمه لخليج البصرة: سندافع بقوة لرفع الحظر

وقال الاتحاد العراقي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "رئيس الاتحادين الخليجي والقطري حمد بن خليفة آل ثاني، زار الوفد العراقي الذي يضم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان ومحافظ البصرة اسعد العيداني والأمين العام للتطبيعية محمد فرحان في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث بارك فوز العراق بتنظيم خليجي 25 بالإجماع".وأكد آل ثاني، بحسب البيان، علىَ "دعم الاتحادين الخليجي والقطري الكبير للعراق في تنظيم هذه البطولة وتوفير جميع الإمكانات من أجل إنجاحها وجعلها بطولة استثنائية"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الخليجي سيدافع بقوة من أجل الحصول على قرار رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية وبأقرب وقت بعد انتهاء الاسباب التي ادت الى اتخاذ قرار الحظر".واوضح بن خليفة، أن "حصول العراق على حق الاستضافة وبالإجماع يعني ثقة الاتحادات الخليجية بالعراق ومسؤولي الرياضة في البلد بتقديم نسخة جميلة وكبيرة تليق بهذه البطولة وبما تمثله عند أهل الخليج وسنعمل مع إخوتنا في العراق على إخراجها بأفضل صورة".