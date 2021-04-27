تضمنت زيادة معونات الرعاية الاجتماعية.. ناظم يعلن تفاصيل جلسة مجلس الوزراء

وقال ناظم في مؤتمر صحافي، حضره مراسل السومرية، إنه "ستكون هنالك إعادة تقييم للمؤسسات الصحية خاصة بعد حادثة ابن الخطيب التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين"، مشيراً إلى أنه "لم يمر عام ألا وتشهد البلاد حدثا مشابها لفاجعة ابن الخطيب".وأضاف، أن "هذه الحكومة لم تشكل لغرض انتخابي أنما تشكلت لإغراض خدمية فقط".وأشار إلى أنه "تمت استضافة رئيس مفوضية الانتخابات لمناقشة مسألة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والاتفاق على إصدار كراس خاص بالانتخابات المقبلة".وبين، أن "مجلس الوزراء صوت على إصدار تعليمات صندوق اعمار محافظة ذي قار، كم صوت على إنشاء خط سكة حديد بين البصرة والشلامجة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع إيران".وأضاف ناظم، أن "وزير العمل قدم مقترحاً لرفع سقف المعونات لشبكة الرعاية الاجتماعية وتمت موافقة المجلس عليها، كما وافق مجلس الوزراء على زيادة استيراد الطاقة الكهربائية بمقدار 300 ميغا واط".وأشار إلى أن "مجلس الوزراء وافق على طلب مقدم من لبنان لمساعدة ودعم الجيش اللبناني".