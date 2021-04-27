عشرات الملايين.. ليفربول يكشف عن "خسائر كورونا"

وأعلن ليفربول عن خسارة ما قبل الضرائب بقيمة 46 مليون جنيه إسترليني (64 مليون دولار) للسنة المالية الماضية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير تفشي فيروس كورونا على الإيرادات المقبلة من وسائل الإعلام لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.وخسائر السنة المالية المنتهية في مايو 2020، وهي فترة تغطي الأشهر الثلاثة الأولى من انتشار الوباء عندما تم تعليق الدوري الإنجليزي، تعادل تراجعا قدره 88 مليون جنيه إسترليني (122 مليون دولار) من موقف ليفربول قبل عام.وانخفض الدخل القادم من وسائل الإعلام بمقدار 59 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار) وشهدت المباريات الأربع التي أقيمت في ملعب ليفربول بالدوري خلال هذه الفترة انخفاضا في إيرادات يوم المباراة بمقدار 13 مليون جنيه إسترليني (18 مليون دولار).وزادت الإيرادات التجارية 29 مليون جنيه (40 مليون دولار) إلى 217 مليون جنيه (300 مليون دولار) على خلفية 8 شراكات جديدة تم الإعلان عنها.