جنون كورونا بالهند.. سعر الأكسجين يتضاعف والأدوية بـ10 أمثال

وقال آشيش تشودري مدير مستشفى أكاش في نيودلهي، إن سعر كيلو الأكسجين ارتفع من 20 أو 22 روبية، إلى أكثر من 50 روبية.أما عقار "ريمديسفير"، فقد قفزت أسعاره من بين 4 آلاف روبية إلى نحو 40 ألف روبية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.ويحذر الأطباء في نيودلهي من انفجار أكثر خطورة للوضع المتأزم مع وباء "كوفيد-19"، حيث ينهار المرضى على عتبات المستشفيات المكتظة، ويشبه المسؤولون الأكسجين بـ"الذهب".وقال شارانج ساشديف، وهو طبيب في المستشفى ذاته، إن "الوضع حرج في الوقت الحالي. هذا الوباء أسوأ ما شهدناه حتى الآن. الأسبوعان المقبلان سيكونان جحيما بالنسبة لنا".والثلاثاء سجلت الهند أكثر من 320 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث تشهد البلاد موجة مروعة من الإصابات والوفيات بسبب الجائحة، وبدأ النظام الصحي المتداعي في الحصول على دعم هو في أشد الحاجة إليه من دول أجنبية.ورفعت الإصابات الجديدة إجمالي الحالات إلى 17.6 مليون إصابة في الهند، لتحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.كما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2771 حالة وفاة أخرى خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث يموت ما يقرب من 115 هنديا بسبب "كوفيد-19" كل ساعة.