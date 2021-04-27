جنرال أمريكي: انسحابنا من العراق وراء ولادة داعش

كما ألقى فوتيل باللوم في "الجزء الأكبر"، بحسب "روسيا اليوم"، على رئيس وزراء العراق الاسبق نوري المالكي الذي "تسببت إدارته في تسييس الجيش العراقي، مما أدى إلى عدم تكافؤ القتال مع داعش وسقوط الموصل في 2014".وقال: "الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن تحافظ على المستوى الحالي من الدعم الذي أعتقد أنه جيد. لكن علينا أن نرى الاتجاه الذي يسلكونه ومعالجة مشاكل مثل داعش وسوريا ليست مجرد مشاكل عسكرية، إذ يجب معالجتها من خلال الجهود الدبلوماسية والحل السياسي، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي سيكون لديك بها حل نهائي".