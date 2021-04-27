العراق في المجموعة الأولى.. مواجهات نارية بكأس العرب

واوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الاولى التي تضم كل من: قطر، الفائز من موجهة عمان والصومال والفائز من مواجهة الكويت والبحرين.وستقام البطولة خلال الفترة من الأول وحتى 18 كانون الأول المقبل، وذلك بتنظيم مشترك ما بين الفيفا والاتحاد العربي لكرة القدم.وتضم قائمة الفرق المشاركة، منتخبات قطر البلد المستضيف، ومصر والسعودية والإمارات والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس واليمن.وتم تقسيم المنتخبات العربية المشاركة إلى فئتين، من أجل تجنيب المنتخبات التي تحتل أفضل 9 مراكز عربية حسب التصنيف العالمي، خوض الأدوار التمهيدية، حيث ستتأهل مباشرة إلى دور المجموعات، وهذه المنتخبات هي: قطر الدولة المستضيفة وترتيبها على التصنيف العالمي (58)، وتونس (26)، والجزائر (33)، والمغرب (34)، ومصر (46)، والسعودية (65)، والعراق (68)، والإمارات (73)، وسوريا (79)أما بقية المنتخبات (14) فستخوض الدور التمهيدي، من أجل تأهل 7 منها لدور المجموعات الذي يتكون من 16 منتخبًا، وسيتم توزيعها على 4 مجموعات.وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في 18 كانون أول المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.