سفينة أمريكية تطلق "أعيرة تحذيرية" بعد اقتراب زوارق إيرانية في الخليج

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن سفينة حربية تابعة لها أطلقت أعيرة نارية تحذيرية خلال اقتراب 3 زوارق للحرس الثوري الإيراني منها في مياه الخليج.



وأوضح الجيش الأمريكي، في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، أن زوارق الحرس الثوري الإيراني ابتعدت من السفينة إلى مسافة آمنة بعد إطلاق الأعيرة التحذيرية.