الهند تسجل حصيلة قياسية جديدة في عدد الوفيات والاصابات بكورونا

وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت السلطات الصحية في هذا البلد 360 ألف و960 حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد يومي في العالم، ليصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا.فيما زادت الوفيات بواقع 3293، في أكثر حصيلة يومية في الهند حتى الآن، مما يرفع عدد المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 201 ألف و187.وشهدت الموجة الثانية من كورونا في الهند إصابة أكثر من 300 ألف شخص يوميا خلال الأسبوع الماضي، مما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل وأثار استجابة دولية واسعة لمساعدة الهند.