شاهد..مسبح من زجاج على ارتفاع شاهق بين بنايتين

ويقع حمام السباحة بين شقتين فاخرتين في ناين إلمز، ويوفر إطلالات رائعة من الطابق العاشر على ارتفاع 115 قدمًا، فيما صُمم بطول 82 قدمًا، بحسب وسائل اعلام بريطانية.وتم شحن حمام السباحة المبتكر من كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو متصل بكل مبنى باستخدام التكنولوجيا التي تسمح له بالتحرك مع استقرار المباني وكذلك التكيف مع تأثير الرياح.وسيبلغ عمق المسبح، 3.3 متراً ويتضمن خمسة أوضاع إضاءة مختلفة تضيف "إحساساً بالسحر".وسيتم افتتاحه في 19 مايو/أيار خلال بث مباشر، مع عرض لفريق السباحة المتزامن "Aquabatix".